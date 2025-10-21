Desde el 10 de octubre, Jonior Manuel Sebastián Manchari (32) era buscado intensamente por sus familiares. El padre de dos hijos se encontró con dos amigos en el mall de Atocongo, al sur de Lima y de allí viajaron hacia Ayacucho. Estuvo activo en su celular y redes sociales hasta las 10:00 de la noche y fue lo último que se supo de él.

Una semana después, alrededor de las 6:00 de la tarde, su cuerpo fue hallado en el kilómetro 186 de la vía Los Libertadores, en el distrito de Pilpichaca, provincia de Huaytara. Según testigos del momento, los restos del padre de familia presentaba signos de tortura con violencia física en el rostro y la oreja izquierda.

Hasta el momento no se saben las causas del fallecimiento del joven que laboraba en una mina de Pataz en la región Libertad. Sin embargo, la familia ha denunciado que los amigos con los que viajó también han desaparecido y en su momento no se comunicaron con ellos para dar información al respecto. Por ello se cree que ellos y su ubicación son pieza clave para resolver el misterio de la muerte del minero.

La familia ha pedido a la Policía dar con los implicados que serían de Ayacucho, por ello viajaban a esa ciudad.