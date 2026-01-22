



Entre balas y persecución, policías capturaron a presuntos ladrones que estaban hurtando accesorios a los asistentes a la fiesta patronal de San Sebastián.

Los implicados aprovecharon que los propietarios participaban de la fiesta desmantelaban los vehículos.

La Policía incautó autopartes, herramientas y una placa falsa, pues la unidad donde escapaban los presuntos ladrones había sido robada el 10 de diciembre del 2025 en El Callao.

Apenas fueron alertados que presuntos delincuentes estaban a bordo de una camioneta, los efectivos de la comisaría de Concepción, realizaron un operativo y en la madrugada atraparon a Anderson Cosme Cahuana (22), quien tiene dos denuncias por participar en accidentes de tránsito y Boris Ames Ibarra (27).

A decir de la Policía, los detenidos formarían parte de la banda “Los Vitrocas de Matahuasi”, implicada en diversos delitos contra el patrimonio.

INCAUTAN

La intervención se realizó en la Av. Juan Landázuri, del distrito de Santa Rosa de Ocopa tras una persecución y disparos; incluso una bala perforó el auto donde se desplazaban los implicados.

Los dos sujetos en su afán de huir, casi atropellan a un policía que tuvo que hacer disparos y se detuvieron a orillas de un río. Durante la acción se incautaron estiletes, cizallas, desarmadores y alicates; así como dos baterías y una billetera.

También se incautó el vehículo W5U-693, robado el 10 de diciembre de 2025, así como la placa falsa CUS-537. Anderson Cosme y Boris Ames, fueron llevados a la unidad especializada.