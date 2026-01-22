Excretas de roedores y acumulación de suciedad en el área de cocina fueron halladas en el restaurante “El Dorado”, ubicado en la intersección del jirón Arequipa y jirón Lima, durante una intervención de la Municipalidad Provincial de Huancayo (MPH), lo que motivó su clausura inmediata y una multa de S/ 5 500.

La fiscalización se realizó tras la denuncia de dos comensales, quienes reportaron un altercado con la responsable del local luego de reclamar por un vaso roto. Ante ello, personal de Bromatología acudió al establecimiento y constató graves deficiencias sanitarias.

Durante la inspección se detectaron pisos, paredes y techos en mal estado, acumulación de grasa, telarañas y excretas de roedores incluso dentro de una refrigeradora, lo que representa un riesgo para la salud pública.