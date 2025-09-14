



Confiados hicieron un forado en la parte posterior de la casa para entrar a robar, pero esta vez la suerte les fue adversa. Policías del Grupo Terna, notaron la sospechosa actitud de dos varones en la puerta de la vivienda del Jr. Uruguay 791 y los intervinieron.

Al revisar, los agentes encontraron el forado y al interior de una de las habitaciones de la casa estaba uno de los ladrones. En total tres varones, dos de ellos que llegaron de Lima, fueron capturados por los efectivos que frustraron el ilícito a las 19:00 horas.

INVESTIGAN

Los agentes que patrullan encubiertos detuvieron a: Roger Eslava S. (28) “Malaco”, Víctor Pérez G. (37) “Carachita”, Michael Vilcas Méndez (38) “Botija” o ‘Willi Wonka”, éste último cayó en junio del 2022 por hurtar dulces en junio del 2022 .

Según información policial, los intervenidos hicieron un forado cerca de una de las ventanas para poder ingresar a la casa.

Por el presunto delito contra el patrimonio y hurto agravado, los tres amigos quedaron detenidos. A decir de la Policía, los retenidos formarían parte de la banda denominada “Los Munras del Centro” quienes destruyeron parte de una pared, con la finalidad de sustraer los enseres de su interior; pues como acto “preparatorio” se encontraban provistos de mochilas.

Asimismo, se conoce que la Policía sigue buscando a los ladrones que robaron tres casas en el distrito de Sapallanga.