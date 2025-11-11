MIRA ESTO: https://diariocorreo.pe/edicion/huancayo/lodo-y-piedras-cierran-via-entre-tarma-y-chanchamayo-por-varias-horas-noticia/

Los serenos de Huancayo, lograron capturar a dos delincuentes que robaron celular a bordo de una moto.

El hecho ocurrió aproximadamente las 5 de la tarde, en patrullaje de rutinalos, por la cuadra 13 de Callmel del Solar a la altura de la clínica municipal del parque Grau, el personal de Serenazgo a través de una persecución logró capturar a dos delincuentes.

La intervención se dio cuando por la zona los serenos visualizaron a un joven identificado de iniciales J. S. W. de 17 años de edad corriendo detrás de una moto y pidiendo auxilio y los vecinos manifestaron que le habían robado su celular pidiendo auxilio y de manera inmediata los serenos mediante el patrullero procedieron a la persecución de la moto de color negro de placa 7500-FA que Ingresó al pasaje Alelis y Sauces sin salida, por lo que los delincuentes tiraron la moto y el celular robado y emprendieron la fuega corriendo , inmediatamente uno de los serenos procedió a correr detrás de los delincuentes y con apoyo del personal del par Grau se logra capturar a los dos varones, por la zona del suceso.

Los involucrados fueron identificados como Sergio Ramos Paucar de 24 años y Jhon Torres Obregón de 25 años de edad quienes fueron trasladados por los serenos a la Comisaría de Huancayo, así como la moto lineal.