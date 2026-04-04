Las emociones desbordaron entre el público asistente a la escenificación del Vía Crucis de Cristo, que tuvo lugar , ayer, en el distrito de Huancán.

Decenas de actores, entre ellos el alcalde Franklin Rosales, representaron la Pasión de Cristo, cuyo punto de partida fue la plaza principal, desplazándose por las avenidas 31 de Octubre y General Córdova, hasta terminar en las inmediaciones del complejo arqueológico de Wariwillka. El recorrido sumó poco más de 2 km.

Los personajes bíblicos cumplieron las catorce estaciones que en vida soportó Jesucristo en su camino al Calvario. Cada cinco cuadras, colegios y barrios organizados recibieron la bendición sacerdotal, que en esta ocasión estaba oficiada por el padre Saúl Pérez.

ORGANIZACIÓN

Esta función al aire libre fue posible gracias a la Municipalidad de Huancán, Municipalidad del Centro Poblado de Huari y las parroquias San Bartolomé y San Sebastián.

La dirección general de la puesta en escena estuvo a cargo del cineasta Nilo Inga, quien lideró a un elenco de 100 actores. La interpretación de Jesús fue realizada por el joven ayacuchano Wilker Hinostroza Escalante, cuya actuación conmovió a los asistentes.

Un momento de gran simbolismo se vivió cuando el alcalde, Franklin Rosales, se sumó a la escenificación representando a Simón de Cirene, ayudando a cargar la pesada cruz.

DINAMIZAN LA ECONOMÍA

El evento no solo destacó por su valor espiritual, sino también por el importante movimiento económico generado en la zona. Un grupo de 30 vivanderas ofrecieron lo mejor de la gastronomía local, mientras que los restaurantes turísticos ubicados alrededor de la plaza de Huari lucieron totalmente abarrotados.

La jornada concluyó con la emotiva crucifixión en el Centro Poblado de Huari, exactamente en el santuario Wari, dejando un mensaje de reflexión y unidad entre todos los participantes y visitantes que hicieron de este Viernes Santo una celebración inolvidable en el valle del Mantaro.

SIETE PALABRAS

“¡Dios mío, Dios mío!, ¿por qué me has abandonado?”; “Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu”, fueron dos de las Siete Palabras que Cristo pronunció durante su suplicio. Fue el momento que exaltó al público asistente, que se dio cita en la periferia del santuario.

La festividad continúa con una variada programación para el fin de semana, invitando a la población y turistas a participar de las siguientes actividades. En ese sentido, la municipalidad local programó para hoy la carrera de burros, que comienza a las 9 de a mañana.