Un minero, padre de tres hijos que había llegado de trabajar en la mina, encontró la muerte al despistarse con el station wagon que conducía. El accidente ocurrió ayer martes, al promediar las 11:15 de la mañana de ayer en la carretera Chupuro – Chongos Alto.

La unidad de placa C4E-143 se despistó y cayó a un abismo en el sector de Pumpunya a 5 kilómetros de Chupuro.

El vehículo que terminó en la otra vía aplastó al conductor Jhoder Arancibia Pérez (31), quien falleció en el acto. El joven trabajador estaba acompañado de su hija Ayley A.V. (03), quien resultó malherida.

Policías de la comisaría de Huayucachi y de la Unidad de Investigación de Accidentes de Tránsito (UPIAT), llegaron hasta el lugar de los hechos. El station blanco terminó casi destrozado.

TRISTEZA

Usuarios de la vía mencionaron que esta carretera estaba llena de cascajos y ello pudo haber sido la causa del despiste y volcadura con consecuencia fatal.

Según información policial la víctima Jhoder Arancibia, quien laboraba en la mina, había salido a visitar a unos familiares y, de regreso, sucedió el accidente, en una curva.

El infortunado salió despedido y el vehículo acabó aplastándolo, mientras que su hija de tres años fue evacuada a un nosocomio para su atención.

El cadáver del conductor fue trasladado a la morgue de Hualhuas en medio de la congoja de sus seres queridos que lloraban por el padre que deja tres hijos huérfanos. Los deudos contaron que Jhoder era un ejemplar padre y cariñoso hijo.