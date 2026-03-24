Cansados de las promesas incumplidas del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), alrededor de 15 mil pobladores de Concepción y Chupaca, integrados en la Federación de Comunidades Campesinas del Cunas, emprenderán una marcha de sacrificio hacia Lima la primera semana de abril.

Exigen el destrabe de los expedientes técnicos de dos proyectos vitales de represamiento hídrico: Cocancocha, en la provincia de Concepción, y Yahuarcocha, en la provincia de Chupaca. Ambos se encuentran paralizados desde el 2025.

“A la fecha no se ha avanzado nada; por ello, los presidentes han anunciado una marcha de sacrificio a Lima para exigir que el Estado continúe los estudios paralizados por más de medio año. Participarán 25 comunidades con unos 15 000 habitantes, quienes se movilizarán a pie y a caballo”, señaló Paulino Inga, secretario general de la Federación.

El problema radica en una grave omisión técnica del Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI). Según Juan Meza, presidente de la Federación, en julio de 2025 les informaron que el presupuesto asignado (S/ 1 831 000) no incluía gastos de supervisión ni administrativos.

Los comuneros afirman haber agotado la vía administrativa y lamentan la falta de apoyo del Gobierno Regional y de la mayoría de alcaldes.

“Esto es una tremenda burla, la movilización es un hecho. Nosotros no podemos claudicar”, finalizó Meza.