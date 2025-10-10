Medicamentos que expiran y se mantienen en casa, o farmacias, no pueden ser tirados a la basura doméstica, ya que estos deben ser adecuadamente desechados para evitar una posible contaminación o la reventa en el mercado negro.

La encargada de Contrafarme, de la Dirección Regional de Salud Junín, Nilda Pérez Moreno, informó que actualmente se cuenta con varios lugares de acopio para que la población civil pueda acudir y desechar sus medicamentos, en los denominados “tachos rojos”.

“Tenemos en todas las Farma Junín que están en toda la región, también en los hospitales. Pedimos a la población que depositen los medicamentos vencidos en los tachos rojos. Esto porque hay personas inescrupulosas que los venden en el mercado negro y su uso puede causar la muerte”, dijo Pérez.

Al año, se menciona que, se acopia un promedio de cinco toneladas de medicamentos vencidos, entre incautados y los entregados voluntariamente.