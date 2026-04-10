Un total de 85 fiscales serán desplegados en la Selva Central para garantizar el normal desarrollo de las Elecciones Generales 2026, como parte de las acciones preventivas del Ministerio Público en el marco de la campaña “Elecciones sin delitos”.

Los representantes fiscales estarán distribuidos en los centros de votación de Chanchamayo, Pichanaqui, Satipo, Oxapampa y Puerto Bermúdez, donde supervisarán el cumplimiento de la legalidad durante toda la jornada electoral.

Según se informó, los fiscales intervendrán de manera inmediata ante cualquier irregularidad, como la destrucción de material electoral, suplantación de votantes, incumplimiento de la ley seca o difusión de propaganda prohibida.

El operativo se realizará en coordinación con la Policía Nacional y otras autoridades, con el objetivo de prevenir delitos como la compra de votos, la coacción al elector y la falsificación de documentos, asegurando así un proceso electoral transparente.