Dos adolescentes de 17 años, un tercero de 18 y un trabajador de construcción civil, fueron detenidos por policías de Huancayo, tras el intento de robo de maquinaria de la obra Construcción de la Aldea Infantil El Rosario. Los presuntos delincuentes tenían en su poder réplicas de armas de fuego y uno resultó herido tras ser repelido por el vigilante de la obra.

Ocurrió a plena luz día, cerca de las 10:30 de la mañana de ayer, en la cuadra 15 de la avenida Calmell Del Solar, en la construcción de la nueva infraestructura del la Aldea Infantil “El Rosario”, lugar donde habrían llegado los presuntos delincuentes a bordo del taxi de la empresa Archi, de placa ALE-277, que posteriormente fue abandonado a dos cuadras.

Los cuatro sujetos, haciendo uso de sus réplicas de armas de fuego, habrían intentado reducir al vigilante R.V.M.A.(30), quien respondió con disparos, logrando herir a Bohan Noe C.H.(17), en cuyo poder (cintura) se halló una réplica de arma de fuego color negro, mientras que Samir Fabricio M.L.(17) también tenía otra réplica color beige.

Junto a los dos menores, fue detenido el obrero (trabajador del proyecto) Jhonatan Samir Chang Chira (31) alias “Chang” quien sería el autor intelectual del atraco, mientras que un cuarto se logró dar a la fuga.

Ante la alerta, agentes del Escuadrón de Emergencia de Huancayo, lograron detener en el Óvalo de Sumar, en El Tambo, a Luis Miguel Gamboa Egubel (18), cuando transitaba junto a su pareja, este último terminó confesando que alias Chang, fue el autor intelectual y las intensiones eran robar las máquinas de construcción civil que se tiene en el proyecto.

Una joven Jenifer Jazmín V.N. (20) que estaba junto a Gamboa, quedó detenida por presunta receptación, al portar un celular reportado como hurtado. El caso pasó a peritos de la División de Investigación Criminal (Divincri) de Huancayo.

El último viernes hubo otro intento de robo en el mismo lugar, se presume que los delincuentes que intentaron perpetrarlo son los mismos