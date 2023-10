Mediante sus redes sociales la denominada Barbie peruana, Nea Paz anunció que se va casar tras el pedido de matrimonio de su enamorado frente a la torre Eiffel en Francia. Cual película romántica, Nea Paz compartió el romántico momento mediante sus cuentas de Tik Tok e Instagram.

Tras 9 años de relación el enamorado de Nea Paz al que ella llama “oso” de cariño, le pidió la mano. En la descripción de su publicación en donde hace pública la noticia, contó parte de la romántica escena que compartió en redes sociales. “Me dijo ponte la boina, me pongo y volteo, y solo quería romper en llanto no creía lo que estaba pasando y aun no lo creo, no tengo palabras, más que decirles que me voy a casar” contó la influencer.

¿Quién es Nea Paz?

Andrea Paz, nació en la ciudad de La Oroya, desde los 2 años de edad vive en la Incontrastable. Estudió la carrera de Ingeniería Forestal, en la Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP), hace 6 años se inició como influencer, además de crear de su propia agencia.

Su peculiar estilo de vida inspirada en Barbie la ha llevado a convertirse en una influencer reconocida con más de 100.000 seguidores, fue invitada especial de la Warner Bros, para el estreno de la película Barbie. También incursionó en el mundo de los certámenes de belleza, rubro en el que fue ganadora del Miss World Perú Junín, además es asesora de imagen y brinda cursos sobre marketing digital.