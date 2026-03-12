La llegada del candidato presidencial Alfonso López Chau, del partido Ahora Nación, a la provincia de Jauja estuvo marcada por momentos de tensión y desorden entre simpatizantes.

Decenas de personas acudieron a recibirlo; sin embargo, militantes y seguidores formaron un cordón de seguridad alrededor del candidato para impedir que la multitud y la prensa se acerquen, lo que provocó empujones y jaloneos en medio del intento de la gente por saludarlo.

En medio del tumulto, incluso un simpatizante perdió uno de sus zapatos, reflejando el caos que se generó durante el arribo del aspirante presidencial.

Pese al incidente, López Chau continuó con sus actividades políticas en la zona, mientras sus seguidores intentaban mantener el orden entre la multitud..