La Carretera Central se convirtió en la tumba del ciudadano japonés Matusi Hirakuso (56), natural de la ciudad de Kioto, quien falleció al chocar su motocicleta contra una camioneta en el kilómetro 8.200 de la vía La Oroya – Huancayo, cerca a Huachan.

El hecho fatal, ocurrió a las 10:00 horas de ayer, la camioneta de placa D7S-760, Hilux, conducido por Priamo Sócrates Rondon Guia (53), quien con su familia se dirigía de Lima a Huancayo, chocó frontalmente con la motocicleta de placa 6015-BC que era conducido por el japonés quien iba en sentido contrario.

Matusi Hirakuso, falleció al instante. Tras la colisión un varón, dos mujeres y un menor llegaron al hospital de EsSalud de La Oroya con lesiones leves; en tanto, los restos del ciudadano japonés fueron llevados a la morgue de Hualhuas, porque en La oroya no hay médico legista. Policías de investigan el choque; no descartan que la lluvia y la pista mojada, serían la causa.

Más tarde, casi a las 15 horas, en el Km 20, otro motociclista se fue a las aguas del río Mantaro en el sector de Quilla.

Escapa de la muerte por segunda vez

El 16 de enero del 2018 a las 6:00 de la mañana, en el kilómetro 12, Priamo Sócrates también salvó de morir.

En aquel entonces, su camioneta de placa B6A-858 chocó contra la parte posterior de un tráiler de placa C5C-743, que era conducido por Pary Claudio Garay (31), que iba de Ayacucho hacia Tarma, en el sector de La Balanza en la Carretera Central. Ese día murió la contadora Silvia Vilcahuamán (45), pasajera de la camioneta. Otras cuatro personas, incluyendo el conductor, quedaron heridos.