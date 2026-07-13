El partido político Acción Popular presentó oficialmente a sus candidatos para el Gobierno Regional de Junín, municipalidades provinciales y distritales. Durante la actividad, el candidato al Gobierno Regional de Junín, Miguel Álvarez, y el postulante a la Municipalidad Provincial de Huancayo, Angello Ocampo, expusieron sus principales compromisos de campaña.

También se presentó alianza con Aaron Vasco, que fue presentada como una estrategia para fortalecer la candidatura regional y ampliar su respaldo político de cara a los comicios de octubre.

Candidatura a Huancayo

Ocampo, señaló que una de sus prioridades será impulsar el proyecto de drenaje pluvial para la ciudad, además de intervenir Sedam Huancayo mediante el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS) ante los problemas de abastecimiento.

“No puede ser que Huancayo tenga al día tres horas de agua en algunos sectores, en otros seis y por ahí hemos escuchado que 20 minutos de agua al día”, manifestó.

El candidato también cuestionó la situación del zoológico municipal y planteó su cierre. Asimismo, propuso impulsar la distritalización de San Carlos y continuar con proyectos de impacto como la vía de evitamiento desde Quebrada Honda hasta Huayucachi.

Al gobierno regional

Álvarez, por su lado, planteó recuperar el potencial productivo del valle de Laive mediante inversión regional para fortalecer la ganadería.

“La primera tarea que voy a realizar es que sean los recursos prioritarios del gobierno para impulsar y volver a ser potencia ganadera”, afirmó. También propuso promover vías alternas hacia Lima para reducir la dependencia de la Carretera Central y anunció que buscará recuperar el uso del tren. “No permitamos que se le vuelva a concesionar”, señaló.

También fueron anunciados los candidatos a otros distritos y provincias como Johnny Rojas para Chilca, Emilio Capcha para El Tambo, Edgar Uceda para Pilcomayo, Marjury Contreras para Sapallanga, Marlon Yaranga para Huasicancha, Jhon Chávez para Chongos Alto, Janeth Sapaico para Viques, Javier Cerrón para Chupaca, Milton Mercado para Concepción y Gilmer Esquivel para La Oroya.