Cientos de comuneros y estudiantes del Instituto de Música de Acolla, acataron una medida de lucha con bloqueo de carretera y enfrentamientos, desde la medianoche de este lunes en el valle Yanamarca en Jauja, paralizando el transporte hacia la provincia de Tarma y obligando a suspender las actividades oficiales por el 140 aniversario de este distrito.

Durante la madrugada los manifestantes armaron piquetes en diversos tramos de la carretera central, siendo las más sensibles el anexo de Puchococha y Tragadero por el sector sur y El Tingo y Yanamarca por el sector norte. Decenas de vehículos con pasajeros provenientes de la selva central y visceversa quedaron varados durante varias horas.

Se enfrentan

Durante la mañana, la intensidad del paro fue exacerbándose con la llegada de estudiantes y más pobladores quienes se enfrentaron a los agentes policiales en su intento por evitar la liberación de la vía. Agentes de la USE de Huancayo hicieron uso de la fuerza disparando bombas lacrimógenas para dispersar a los manifestantes.

Durante estas acciones una pobladora identificada como Lida Inga Ingaroca (60) sufrió una descompensación por inhalación del gas tóxico, mientras que el estudiante Jordan Hinostroza Mallma (20), resultó con golpes durante el enfrentamiento. Ambos fueron trasladados al hospital Domingo Olavegoya de Jauja.

Paralelamente el alcalde distrital, Fredy Aquino Fierro, quien participaba en la misa por el día central de aniversario, se vio forzado a suspender todas las actividades programadas como el desfile y presentación de grupos musicales.

Pasado el mediodía, funcionarios del Gobierno Regional de Junín arribaron a la obra para suscribir en acto público, el acta de reinicio de obra y su culminación se estaría proyectando para antes de concluir el año.

El presidente de la Comunidad Campesina de Acolla, Eder Castro Cajachagua, refirió que la jornada de lucha fue acordado en asamblea y tuvo como objetivo reclamar al Gobierno Regional de Junín, el incumplimiento de su compromiso en reiniciar la obra de construcción del Campus del Instituto de Música que estuvo programado para el 14 de octubre pasado.

Dicha obra comenzó en abril del 2024 y según su calendario de obra debía entregarse a mediados del 2025. Ahora lo harán en diciembre de este año