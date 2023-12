Crisis en Junín Renace. El fundador del movimiento de “la bicicleta”, Carlos Arredondo, dio a conocer que el excandidato a gobierno regional, Arnoldo Mallma, buscó inscribir el símbolo y el nombre de la organización como suyos ante Indecopi. Mallma llegó al movimiento en 2021, invitado por Arredondo, pero no desaprovechó el tiempo y en octubre del año pasado inició los trámites para apropiarse de una marca que él no creó.

“Esto me generó malestar porque fue hecho inconsultamente. He dejado que él sea sincero conmigo pero para eso presenté la oposición, la cual Indecopi accedió al trámite. Hasta la fecha él no me ha mencionado nada al respecto. Yo he querido solucionar internamente pero viene ocurriendo una serie de detalles. Vamos a tomar algunas acciones durante los siguientes días. Convocar a los miembros del comité consultivo, un comité ejecutivo regional para evaluar este hecho”, señaló.

Según explicó Arredondo, quien además postuló a la alcaldía provincial de Huancayo en las elecciones del 2022 con Mallma presidiendo la plancha a la región, el empresario ha mostrado un alejamiento del grupo y se niega a conversar con ellos. Incluso, luego de que Arredondo presentara la oposición ante Indecopi, no dijo nada ni se comunicó con él.

“Nosotros inscribimos el movimiento el año 2018 en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Arnoldo recién lo conocemos el año 2021, lo invito para el proceso del 2022 y en esa etapa de que ya teníamos que renovar los cuadros directivos lo invité para que sea secretario regional. El no estuvo en el inicio, ni lo conocía en esa época”, agrega Arredondo.

Aunque él no lo quiera señalar al interior de la organización ya se habla de la expulsión del empresario de los pollos a la brasa debido a su actitud. A ello se suma que desde hace meses viene siendo noticia por la construcción de un edificio en pleno centro de Huancayo afectando a un monumento histórico.