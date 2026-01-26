Buen partido, pero mal resultado. En el partido de presentación de la Asociación deportiva Tarma (ADT) ante Libertad FC hubo de todo: goles, autogol, expulsiones y hasta puñetes entre jugadores. Libertad FC remontó y ganó al ADT por 3 a 2 en el Unión Tarma.

Apenas había empezado el partido y casi llega el gol tarmeño, dentro del área en jugada enredada Carlos Cabello y Benites pierden la primera ocasión de gol. Empieza a atacar el ADT y a los 17 minutos Carlos Cabello saca un servicio preciso para Joao Rojas que desperdicia una clarísima.

Dominaba el Vendaval con más llegada, pero le faltaba culminación. Y a los 29 minutos, el lateral izquierdo del cuadro tarmeño Arthur Gutierrez convierte un autogol. Sin embargo, el árbitro Víctor Quiroz expulsa al director técnico de Ecuador, Juan Manuel León.

La reanudación del segundo tiempo demoró como 10 minutos. En la segunda mitad Pablo Trobbiani ordena el ingreso de Aldair Rodríguez y Ángel Ojeda. A los 48 minutos Rodríguez anota el gol de empate, con asistencia de Joao Rojas. Hideyoshi Arakaki anota el segundo tanto para ADT y el marcador se pone 2 a 1.

Se registró un conato de bronca y salen expulsados Aldair Rodríguez y David Cortez. En un contragolpe a los 85 minutos llega el empate de Jawer Guisamano para Libertad, que vuelve a anotar a los 91 minutos, llevándose la victoria.