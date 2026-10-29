



La Contraloría General de la República (CGR) advirtió deficiencias en los sistemas de seguridad y vigilancia del Establecimiento Penitenciario de Huánuco, ubicado en Potracancha, que alberga a cerca de 3,242 internos. Entre las principales observaciones figuran 14 cámaras de videovigilancia inoperativas, la falta de un escáner corporal y un detector de metales fuera de servicio.

Según el Informe de Visita de Control cuya evaluación realizaron del 14 al 16 de septiembre de 2026, el penal cuenta con 45 cámaras de videovigilancia instaladas, de las cuales 14 no funcionan. Asimismo, constató que las grabaciones conservan únicamente durante 15 días, pese a que la normativa vigente establece un periodo de almacenamiento de 60 días.

De acuerdo con la Contraloría, estas deficiencias limitan la capacidad de monitorear las instalaciones, detectar incidentes y recuperar registros audiovisuales de hechos ocurridos fuera del periodo de almacenamiento disponible, lo que podría dificultar las investigaciones ante eventuales situaciones de riesgo.

INOPERATIVOS

El informe también señala que los faros de iluminación conocidos como «buscapersonas», utilizados para reforzar la vigilancia del perímetro, se encuentran inoperativos. A ello se suma que seis de los 12 torreones de vigilancia no cuentan con presencia policial, situación que restringe las condiciones de seguridad en estos puntos estratégicos del establecimiento penitenciario.

Otra de las observaciones corresponde a la falta de un escáner corporal de rayos X (body scanner), equipo necesario para facilitar la revisión de las personas y de los paquetes de gran tamaño que ingresan al penal. Según lo advertido, esta carencia dificulta los controles de seguridad y aumenta el riesgo de ingreso de objetos y sustancias prohibidas.

Asimismo, verificaron que el detector de metales tipo arco está fuera de servicio, lo que representa otra limitación para los procedimientos de control de ingreso. Durante la inspección, la Contraloría también identificó la falta de guantes quirúrgicos, cucharas especiales y desinfectantes, implementos necesarios para realizar adecuadamente las labores de inspección y manipulación de objetos.

Ante estas situaciones, la Contraloría comunicó los resultados de la visita a los directores regionales del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), a fin de que adopten las medidas correctivas correspondientes y remitan la documentación sustentatoria al Órgano de Control Institucional.