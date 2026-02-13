A un mes del inicio de clases escolares, que será el 16 de marzo de 2026, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) y la Dirección Regional de Educación Junín (DREJ) informaron, que no se debe condicionar la compra de uniformes escolares o el uso del mismo en planteles públicos.

El especialista en Educación, de la DREJ, Percy Osorio Esteban, informó que el Decreto Supremo N°005-2021, en su artículo 51, establece que no pueden condicionar la adquisición de uniformes ni presentar el íntegro de los útiles escolares, en el primer día de clases, esto para los centros educativos particulares.

“En el caso de estatales, tampoco se puede obligar a los estudiantes a acudir con uniforme el primer día”, refirió Osorio.

Indecopi señaló que de hallar responsabilidades, la I.E. particular, puede ser multada hasta con 450 UIT (S/2 475 000), según lo establece el Código de Protección y Defensa del Consumidor.

En cuanto a los útiles escolares, la DREJ, fue enfático, en mencionar que no es obligatoria la entrega total de toda la lista y que estas deberán estar sujetas solo a la mejora de la enseñanza educativa del estudiante en inicial, primaria o secundaria.