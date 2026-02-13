El aeropuerto Francisco Carlé de Jauja entrará a una etapa de modernización tras la adjudicación del expediente técnico para su rehabilitación integral. El proyecto, que demandará una inversión de S/ 355 millones, contempla mejorar la infraestructura actual y dotar al terminal aéreo de nuevas instalaciones que permitan fortalecer la conectividad en la región Junín.

Entre los trabajos previstos figuran la rehabilitación de la pista de aterrizaje, mejoras en la calle de rodaje y la plataforma de aeronaves, así como la construcción de un nuevo terminal de pasajeros y la implementación de equipamiento para optimizar las operaciones aéreas. El Consorcio Consultor Jauja estará a cargo de elaborar el expediente técnico en dos etapas, cuya primera fase se iniciaría en el primer semestre de 2026.

De acuerdo con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, las obras físicas comenzarían en septiembre del próximo año. Con ello, se espera que el aeropuerto jaujino cuente con infraestructura acorde a la demanda y se convierta en un impulso para el turismo y la actividad comercial en la región.