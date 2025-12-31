Cuando Lincol Soyer Yupanqui Gaspar, tenía 5 años ya estaba pegado a la guitarra, con los años aprendió a tocar casi todos los instrumentos de cuerda y pronto, se hizo mariachi. Lo llamaban cariñosamente “Nero” o “Pilo” y hasta el último segundo de su existencia lo dio todo por su familia.

Lincol Yupanqui cayó al río Mantaro con su pareja y dos hijas, pudo rescatar a su amada Dayana Martín Beltrán (31), con quien planea casarse, se sumergió para rescatar a sus gemelas Celeste y Azul de un año, pero el río Mantaro lo arrastró.

“Agárrate fuerte, voy por las bebés”, me dijo volvió a meterse al río y no salió más”, contó triste Dayana, quien es la única sobreviviente del fatal despiste.

El lamentable accidente ocurrió el domingo último en el sector de Huanchán, en La Oroya. El accidente ocurrió cuando la familia regresaba a su natal Huancayo, luego de celebrar el primer cumpleaños de las gemelas, el uno de diciembre. Hacia casi un mes la familia se trasladó a Lima para el tratamiento médico de Celeste, en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN).

El río Mantaro devolvió los cuerpos de Azul (01) y el padre Lincol Yupanqui (31), pero la pequeña Celeste fue arrastrada por la corriente, luego que el vehículo donde viajaban cayera al río.

“Por favor no dejen de buscar a mi hija”, suplica Dayana. En tanto los familiares piden ayuda para el sepelio de la padre e hija. Cualquier apoyo al Yape 906380908.

Lincol y Dayana, venían a Huancayo para recoger a su hija Jhill (12) y una presentación en Huancayo. En una curva, el padre, perdió el control.