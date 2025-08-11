Iba a su chacra como todos los días, cuando aún no amanecía, para realizar labores agrícolas, pero un violento choque, al parecer provocado por un conductor en estado de ebriedad, le arrebató la vida. Un agricultor que iba de pasajero en una motocar, encontró la muerte instantáneamente cuando la unidad en la que iba impactó violentamente con una camioneta.

El accidente se registró a las 3:40 de la madrugada de ayer, en la carretera marginal, a la altura de la Asociación de Vivienda Nueva Primavera, en Sangani, jurisdicción del distrito de Perené en Chanchamayo.Personal policial de a comisaria de la PNP de Pichanaqui halló la mototaxi de placa 5848OW con evidentes daños materiales.

En el lugar se encontraba el cuerpo de Víctor Rolando Ávila Quilca (43) quien había falleció en el lugar.La mototaxi era conducida por Josué Liñán Ataucusi (27), quien fue trasladado al hospital de contingencia de Pichanaqui por un traumatismo craneoencefálico y fractura de rodilla izquierda.

Según declararon testigos, la unidad había sido impactada por una camioneta y el conductor de este se dio a la fuga. Personal policial realizó la búsqueda y posterior persecución de la camioneta de placa BDR875, a la que hallaron en inmediaciones de Puerto Zotani.

Este vehículo era conducido por Luis Ángel Tejeda Espinoza (38) a quien detuvieron. Los dos conductores pasarían el dosaje etílico para determinar responsabilidad en el accidente vial con saldo mortal. El detenido estaría inmerso en el presunto delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de homicidio culposo.