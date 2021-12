Luego de dos días de bloquear las carreteras y no llegar a ningún acuerdo con el Estado, los agricultores decidieron suspender por 15 días la huelga que venían sosteniendo. No dudan en pasar su Navidad protestando si no son escuchados en su pliego de reclamos.

Mesa de diálogo

Durante estas dos jornadas de lucha, solo paralizaron poco más del 20% de agricultores que bloquearon las vías en las provincias de Chupaca, Concepción, Huancayo, Jauja y Tarma en la región Junín, y en algunos sectores de la zona norte de la región Huancavelica.

Esta medida les sirvió para entablar una mesa de diálogo a través de plataformas digitales, con los representantes del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, pero no llegaron a buenos términos.

“Nos están ofreciendo un único bono de 350 soles, que no alcanza ni para comprar dos sacos de fertilizante; además de regalarnos abono de roca fosfórica, que solo se usa para pastos y no para el cultivo de papa, maíz u otros”, señaló el delegado de los agricultores en la provincia de Chupaca, Juaquín Arauco Jiménez.

La propuesta de los hombres del campo, es el subsidio de por lo menos el 40% en el precio de fertilizantes como fosfato de amonio que cuesta 250 soles, cloruro de potasio (220 soles) y urea (210 soles), todo en su presentación de sacos de 50 kilos, además del subsidio en combustible para el funcionamiento de tractores y vehículos que transportan los productos.

“Ellos (viceministros) dijeron que era imposible acceder a nuestras peticiones, por lo que cerramos la reunión sin llegar a ningún acuerdo”, añadió el dirigente.

La reunión entre los integrantes del Frente Regional de Defensa de los Agricultores y viceministros de Desarrollo Agrario y Riego, culminó cerca a las 5:00 de la tarde de ayer, hora donde se dispuso dar una tregua de 15 días para buscar otras alternativas de solución y a la vez convocar a otras provincias y regiones para sumarse a la huelga que se retomaría el 22 de diciembre.

Cierran vías

La mañana de ayer, el valle del Mantaro amaneció con la Carretera Central bloqueda por la margen derecha, con el transcurrir de las horas pasó lo mismo en Quebrada Honda, de Huancayo, y luego en el puente Stuart, en Jauja.

En Tarma se radicalizó la medida de fuerza, y terminó con enfrentamientos entre los mismos agricultores de Ataquero y Picoy que exigían dejarlos pasar para el traslado de su mercadería y buscaban liberar el tránsito en el Km 42 de la carretera central Tarma - La Merced. También concurrieron productores de Tapo, Huasahuasi, Acobamba, y otros.

Producción afectada

En Huancayo los agricultores mostraron su malestar por la situación que viven actualmente con el alza de precios.

“El año 2020, por hectárea para el cultivo de papa, teníamos que invertir cerca a 12 mil soles. Ahora con los nuevos precios de fertilizantes y combustible, tenemos que sacar préstamos de 18 mil soles a más para una hectárea de cultivo”, dijo Fernando Paredes, productor de San Agustín de Cajas.

Durante los dos días que duró la huelga de los agricultores, entre los más afectados fueron los pasajeros que se trasladaban a sus trabajos o llegaban de viaje a las diferentes ciudades.

Mientras que en Tarma hacían trasbordo con sus mercaderías, en Huancayo tuvieron que caminar por más de dos kilómetros para poder llegar al otro punto y tomar otra unidad que los lleve hasta su destino.