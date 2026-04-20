Tras el inicio del proceso de liquidación de la Caja Rural de Ahorro y Crédito Del Centro (CRAC Del Centro), el Fondo de Seguro de Depósitos (FSD) informó que los depósitos de los clientes se encuentran protegidos hasta por un monto máximo de S/ 117 200 por depositante.

La cobertura se aplicará de manera automática, por lo que los ahorristas no deberán inscribirse en listas, presentar solicitudes especiales ni realizar pagos para acceder al beneficio.

En el caso de cuentas en moneda extranjera, el pago se efectuará en soles utilizando el tipo de cambio oficial publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), correspondiente al día previo a la intervención de la entidad financiera.

Asimismo, se informó que la devolución del dinero se realizará a través de las oficinas de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Arequipa (Caja Arequipa) a nivel nacional.

La fecha exacta para el inicio de los pagos será anunciada próximamente por las autoridades competentes.