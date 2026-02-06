Con masiva participación de delegaciones barriales, se desarrolló el 4° Concurso de Ak’shu Tatay Infantil Sapallanga 2026, que reunió a más de 20 delegaciones conformadas por niños y niñas de entre 3 y 11 años.

Foto: Adrian Zorrilla

Los menores representaron el cultivo ancestral de la papa mediante expresiones culturales, vestimenta tradicional, flores, cantos, juegos simbólicos y escenificaciones agrícolas, reafirmando la identidad cultural del distrito y el valor de las tradiciones wankas desde la infancia.

Foto: Adrian Zorrilla

Por su parte, el alcalde distrital de Sapallanga, Ing. Miguel Paitan Soto, indicó que el Ak’shu Tatay marca el inicio de los carnavales en el distrito y constituye una de las expresiones culturales más importantes de la región.

Foto: Adrian Zorrilla

“Nos llena de orgullo ver a nuestros niños participar desde pequeños y mantener vivas nuestras tradiciones. Invitamos a toda la población a sumarse a las actividades de estos tres días de celebración para seguir fortaleciendo nuestra cultura y tradición wanka”, señaló el burgomaestre.

Foto: Adrian Zorrilla

El barrio San Cristóbal se consagró ganador de esta edición infantil y asumirá la organización del certamen 2027, dando continuidad a la promoción de esta manifestación cultural ancestral.