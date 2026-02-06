Con masiva participación de delegaciones barriales, se desarrolló el 4° Concurso de Ak’shu Tatay Infantil Sapallanga 2026, que reunió a más de 20 delegaciones conformadas por niños y niñas de entre 3 y 11 años.
Los menores representaron el cultivo ancestral de la papa mediante expresiones culturales, vestimenta tradicional, flores, cantos, juegos simbólicos y escenificaciones agrícolas, reafirmando la identidad cultural del distrito y el valor de las tradiciones wankas desde la infancia.
Por su parte, el alcalde distrital de Sapallanga, Ing. Miguel Paitan Soto, indicó que el Ak’shu Tatay marca el inicio de los carnavales en el distrito y constituye una de las expresiones culturales más importantes de la región.
“Nos llena de orgullo ver a nuestros niños participar desde pequeños y mantener vivas nuestras tradiciones. Invitamos a toda la población a sumarse a las actividades de estos tres días de celebración para seguir fortaleciendo nuestra cultura y tradición wanka”, señaló el burgomaestre.
El barrio San Cristóbal se consagró ganador de esta edición infantil y asumirá la organización del certamen 2027, dando continuidad a la promoción de esta manifestación cultural ancestral.