En cuatro años de gestión, el alcalde del distrito de Chilca, Carlos de la Cruz Sullca, fue descubierto libando en su despacho; se salvó de ser golpeado por la población de Chilca Alta, molesta por promesas incumplidas; apareció vinculado a “Los Dinámicos del Centro” y se salvó de un pedido de vacancia. A pesar de ello, dos ex burgomaestres de esa comuna creen que hizo una gestión aceptable en resultados.

MIRA ESTO: Siete congresistas de Perú Libre tienen familiares contratando con el Estado

QUÉ HIZO. “La gestión que ha hecho ha sido regular, por la avenida Próceres y Leoncio Prado. No hay otra que se note”, señala el ex alcalde chilquense José Auqui Cosme. “Es innegable que existen grandes megaproyectos de impacto que el gobierno regional de Junín y la municipalidad de Huancayo vienen invirtiendo en Chilca, de ahí la gratitud a la autoridad provincial y regional. Por ejemplo, la obra del complejo de Coto Coto, el asfaltado de la avenida Leoncio Prado, Próceres”, resalta Abraham Carrasco Talavera, también ex edil de Chilca.

Ambos destacan la pavimentación de las dos avenidas más importantes del distrito. Próceres que fue co-financiada por el gobierno regional y Leoncio Prado co-financiada también por la comuna huanca. A ello, Carrasco Talavera añade dos más: los pozos tubulares en Azapampa y la canalización del río Chilca.

DESATENCIÓN. Lo que al alcalde De la Cruz se le olvidó, sostienen los ex alcaldes consultados, fue la población que vive fuera del centro de la ciudad. “Tengo que levantar una voz de protesta porque no se atendió como se merece a los sectores periféricos, marginales, entendiendo que hay desnutrición crónica materno infantil, anemia. No se ha logrado salir de ese problema”, sostiene Carrasco. Para Auqui, esta desatención también fue a nivel de proyectos: “Para todo el sector de Azapampa, Echadero, todos esos sectores, no se ha llegado con ninguna obra”.

Otro punto a destacar, según Auqui, es cómo la gestión de Perú Libre en el distritro aprovechó la coyuntura de la pandemia para mejorar su imagen. “Lo que le ha ayudado bastante es el tema de la pandemia; a nivel nacional el gobierno dio alimentos y los transfirieron a las municipalidades, eso han repartido a los vecinos y hacen ver como si fuese su gestión”, sostiene.

DENUNCIAS. De la Cruz Sullca, por otro lado, no estuvo excento de denuncias. Fue sindicado de acoso político por la regidora de oposición Mady Luz Ccoicca; investigado por la Fiscalía Anticorrupción por comprar maceteros sobrevalorados; por designar a su pareja sentimental como funcionaria de la comuna y durante la campaña electoral, por infringir la ley electoral luego de que renunciara para postular a la alcaldía de Huancayo.

CUATRO AÑOS. Finalmente, Carrasco Talavera rescata que a pesar de poco presupuesto con el que cuenta la comuna distrital se logró cumplir la metas impuestas por el Ministerio de Economía y Finanzas: “Particularmente, hasta donde he hecho el seguimiento, de alguna manera u otra han tratado de cumplir entendiendo que Chilca es un distrito bastante complejo. No hay mucha disponibilidad presupuestal para cumplir todas las metas; sin embargo, los trabajadores han sumado para cumplirlas”, sostiene.