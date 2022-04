La Policía siguió a los familiares de Waldys Vilcapoma Manrique, integrante de los “Dinámicos del Centro”, hasta la pastelería donde la compraron. ¿Para quién sería? Ese día, domingo 3 de abril, cumplía años Vilcapoma. No había duda. La casa a donde llevaron el regalo en el pasaje Santa Rosa N° 100 era el lugar donde se escondía.

Al promediar las 11:30 de la noche la policía de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (DIVIAC), la Dirección General de Inteligencia (DIGIMIN) y la representante del Ministerio Público, Bonny Bautista, ingresaron a la vivienda con una orden judicial y hallaron allí a uno de los más buscados cabecillas de esta organización criminal vinculada al partido Perú Libre. Fue un trabajo de seguimiento e inteligencia de la Policía. “Keiko Fujimori no tiene arraigo laboral, no tiene domicilio, yo tengo arraigo de calidad e injustamente me están deteniendo. Tengo derecho a llevar mi juicio en libertad”, dijo al ser trasladado a la dependencia policial.

Vilcapoma es una pieza clave en la investigación de la Fiscalía. El día de su captura en junio de 2021, arrojó su celular al inodoro para desaparecer las pruebas que contenía. La Policía lo recuperó y halló un diálogo con Vladimir Cerrón, el 19 de febrero del 2020, donde le dice: “Doc., deposité 4 mil para los idearios. El aporte es de Pacori y mi persona”. El Ministerio Público lo acusa de haber obtenido dinero a través de “coimas” como jefe de la Dirección Regional de Transportes en la provincia de Satipo y este derivarlo para el financiamiento de la campaña del presidente Pedro Castillo.

Vilcapoma también estaba al tanto de los allanamientos de junio de 2021. En otras de sus conversaciones por WhatsApp le escribe a Cerrón: “Camarada buenos días. Van a intervenir la casa o ya no. Estoy confundido”. En otra charla, le advierte a otros militantes: “Borra toda conversación, voucher, boletas, expedientes, etc. Tal vez vienen a intervenir tu casa”.

Según el expediente fiscal, Vilcapoma pedía dinero por ayudar en exámenes: “El investigado actualmente viene laborando como encargado de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Junín - Sede Satipo, desde donde vendría también favoreciendo a postulantes para la obtención irregular de licencias de conducir a cambio de la obtención de ventajas económicas y en coordinación con los otros miembros de la presunta organización criminal”.

Ayer el militante de Perú Libre, por cuyo paradero se ofrecía S/ 50 mil soles, fue trasladado a Lima pues su requisitoria había sido dictada por el Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria a cargo de juez Jorge Chávez Tamáriz quien dictó 36 meses de prisión preventiva en su contra y de otros 5 implicados: Arturo Cárdenas, Eduardo Reyes Salguerán, Francisco Muedas Santana y José Bendezú. A todos ellos se los investiga por los presuntos delitos de organización criminal, falsedad ideológica y contra la administración pública en la modalidad de concusión, cohecho pasivo propio y tráfico de influencias.

En todo momento, el investigado se mostró confrontativo con la justicia a la que acusó de estar vulnerando sus derechos. “La justicia es una vergüenza”, reclamó.

A “Pinturita” o “Burro” le cayó requisitorias

En la carpeta fiscal de “Los Dinámicos del Centro”, el alias de Arturo Cárdenas no es “Pinturita” sino “Burro”, así lo llamaban algunos militantes. Era el secretario nacional de Perú Libre, hombre clave del partido, brazo derecho de Vladimir Cerrón y uno de los principales coordinadores de la campaña del presidente Pedro Castillo. Ayer, con el rostro demacrado y asustado, fue capturado por efectivos de la Policía de Requisitorias al mando del capitán Cristhian Cerrón al promediar las 9 de la mañana en el pasaje Pedro Peralta en el distrito de Chilca-Huancayo. Sobre el pesaba una orden de captura y 36 meses de prisión preventiva ordenada por el Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima. El aviso lo dio un ciudadano que se comunicó con la Policía.

Según fuentes policiales, “Burro” cayó leyendo un libro, en el segundo piso de la casa de sus suegros. El lugar estaba siendo recién construído pero Cárdenas ya había montado ahí toda una oficina donde, al parecer atendía. A su traslado no quiso dar mayores declaraciones, solo dijo que la fiscal que lleva su caso está en contra de su partido y pidió la presencia de su abogado.

Cárdenas está prófugo desde el 6 de octubre del año pasado, fecha en que se dictó la prisión preventiva en su contra. Según la tesis de la Fiscalía, dentro de la organización “Los Dinámicos del Centro”, Cárdenas se encuentra en el segundo nivel. Conocía a detalle los manejos del partido y en Junín habría manejado a su antojo la plazas de las direcciones de Educación y Transportes.

Durante todos estos meses antes de su captura, salieron a la luz audios donde Cárdenas coordina con personajes como Henry López Cantorín, otro prófugo; Carlos de la Cruz; alcalde de Chilca; Guido Bellido, congresista de la república; Jeferson Quispe Hilarión, coordinador del Prevaed-Junín; con Olinda Jesús Guzmán, coodinadora de Devida-Junín; fue asesor particular del alcalde prófugo Juan Carlos Quispe Ledesma e impulsó la vacancia del regidor huancaíno Waldo Baltazar.

En el caso de “Pinturita” la fiscal Vanessa Díaz ha señalado que habría promovido la manipulación de las contrataciones CAS en el Gobierno Regional de Junín, ya sea direccionando los términos de referencia, las entrevistas para favorecer a los militantes.

Al promediar las 17 horas de ayer, los capturados fueron llevados en vuelo a Lima.