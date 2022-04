La decisión del Poder Ejecutivo de aumentar el sueldo mínimo de 930 a 1025 soles, según lo conversado con especialistas, podría afectar a las micro y pequeñas empresas en el país, ya que incentivarían la informalidad en dicho sector empresarial.

En diálogo con Correo, Jorge Carrillo Acosta, experto en finanzas de Pacífico Business School, sostuvo que las mypes serán las más perjudicadas, debido a que no solo se subirán los sueldos, sino que aumentarán los aportes a las gratificaciones, la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) y el pago al Seguro Social, seguro de Vida Ley, entre otros.

“También el incremento de la Asignación Familiar en S/9.50 mensuales para toda la planilla de la empresa. Recordemos que este beneficio asciende al 10% de la remuneración mínima vital para todos los colaboradores que tengan uno o más hijos menores de edad”, sostuvo.

Agregó que este la medida incentivará la informalidad laboral, la cual ascendió a 76.8% en diciembre de 2021 (era 72.7% en diciembre de 2019). “Con el incremento del sueldo mínimo, muchas empresas, sobre todo las mypes, preferirán pasar a la informalidad a sus trabajadores, ofreciéndoles seguir pagándoles S/930 mensuales, pero sin descuento de AFP, a cambio de salir de la planilla”, explicó.

Desde la Asociación PYME Perú rechazaron dicho aumento, ya que atenta contra la recuperación de ese sector y la informalidad aumente. “La crisis de la pandemia que ha provocado que el 50% de ellas pasen a aumentar el porcentaje de informalidad o despidan a sus trabajadores”, indicaron.

Asimismo, indicaron que la resolución del Ejecutivo no cuenta con sustento técnico porque no fue consensuados con el Consejo Nacional del Trabajo. Por ello, consideraron que la media es “populista y no contribuye a generar más empleo formal”.

Para Maria Gracia Hidalgo, especialista tributaria y laboral de Pontevedra Asesores, el aumento del sueldo mínimo no afectará a las grandes empresas, ya que en estas el salario es superior y que, por el contrario, su impacto se sentirá en las medianas, pequeñas y micro empresas que es donde se concentra la mayor masa de trabajadores.

“Diversos sectores empresariales de pequeñas empresas, que recién se estaban recuperando, el aumento de sueldo les causará incertidumbre financiera y podría empujarlos a la informalidad de sus empleados o a despedirlos. Esta medida hará que se retraiga el empleo y que se reduzcan las pocas expectativas de contratación que se tenía para este año, dado que por cada sol que el empleador paga por un trabajador, hay 50 céntimos de costo laboral”, explicó a Correo.

Asimismo, Hidalgo dijo que es inoportuno y antitécnico que el gobierno haya aumentado la Remuneración Mínima Vital (RMV) en un momento en que las empresas están en camino a recuperarse tras el fuerte golpe a consecuencia de la pandemia.

“Recordemos que en pandemia se perdió 1′600,000 puestos de trabajo formales y solo se recuperó 900,000, entonces hay unos 700,00 que aún falta. En tal sentido, esta medida no ayudará a recuperar estos empleos formales, sino por el contrario a generar más informalidad”, sostuvo.

Agregó que lo correcto es que el sueldo mínimo de un país se incremente, cuando existe un crecimiento de la economía nacional. “En este caso, la economía peruana todavía no ha alcanzado su nivel normal, por tanto resulta contraproducente esta medida del gobierno”, acotó.

