El alcalde de la Municipalidad Distrital de El Tambo, Julio César Llallico, informó que se impondrá multas de S/450 para los ciudadanos de este distrito que arrojen sus desechos domésticos a la vía pública. Esto será una vez lleguen y se pongan en operatividad las 7 compactadoras para el traslado de residuos sólidos.

El burgomaestre Llallico, explicó que el 22 de mayo se recepcionarán 8 vehículos de los cuales 7 son compactadoras y uno de carga, todo adquirido con una inversión de S/7.5 millones. Sin embargo, estarán operativos cuando se concluya trámites de placa y otros.

“Tenemos que sensibilizar al poblador. Va a salir una directiva que entre las 6:00 de la mañana y las 6:00 de la tarde, nadie va a poder botar su basura a la calle. Ya estamos aprobando una ordenanza que multará a los ciudadanos con S/450 y estarán facultados los fiscalizadores, serenazgo y policías municipales para hacer cumplir esta norma”, refirió el burgomaestre.

El edil reconoció que el “talón de Aquiles” en su gestión fue el traslado de los residuos sólidos; sin embargo, asegura que dejará saneada su gestión para evitar que El Tambo siga teniendo un mal aspecto debido a los desechos acumulados en cada esquina.

“El Tambo tiene 212 mil electores y su población supera las 300 mil personas. Si ponemos un kilo por persona hablamos de 300 toneladas diarias. No ha sido fácil comprar la maquinaria, pero vamos a cambiar el rostro al distrito”, refirió Julio Llallico.

Basura