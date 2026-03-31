La entrega masiva de licencias para giros especiales en el distrito de El Tambo ha encendido las alertas sobre presuntas irregularidades en su emisión. Durante el 2024 y 2025, la municipalidad otorgó 51 certificados para establecimientos como bares, cantinas y locales nocturnos, ante ello el alcalde, Julio Llallico, lanzó una grave advertencia sobre presuntos actos de corrupción en su emisión y ordenó la revisión de los mismos.

Según indicó, existirían serias irregularidades en los procesos, como la omisión de inspecciones técnicas y evaluaciones administrativas, lo que habría permitido el funcionamiento de establecimientos sin cumplir los requisitos.

Como ejemplo, mencionó el caso del local “Drinks y More”, que habría recibido el certificado ITSE y su licencia en noviembre de 2024 pese a no reunir las condiciones técnicas exigidas.

Ante este escenario, Llallico dispuso un plazo de un mes para revisar cada autorización emitida y determinar responsabilidades administrativas y penales entre los funcionarios involucrados.

No descartó denunciar los hechos ante las instancias correspondientes.

“No voy tolerar silencios administrativos que se han dado por varios motivos uno de los casos es de los guindales y le han dado defensa civil a pesar de que su construcción es material rústico, por ahi hay mano negra, ya se tiene los nombres de personal nombrado que ha dado este tipo de certificados y se le abrirá procesos administrativos”.

Ante las alertas y el evidente perjuicio a la municipalidad de El Tambo el burgomaestre habría determinado el plazo de un mes en el que se ejecutará las revisiones a cada autorización emitida y la identificación de responsabilidades detrás de sus evaluaciones.

Esto debido a que la masificación de giros especiales afecta el orden público del distrito.