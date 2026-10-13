La reunión nocturna que involucró al candidato de Alianza para el Progreso (APP) a la gobernación de Junín, Arnoldo Mallma y a autoridades municipales generó cuestionamientos sobre la neutralidad política del alcalde provincial de Huancayo, Dennys Cuba Rivera. Tras la difusión de la información, la autoridad negó haber sostenido un encuentro con el postulante y rechazó que trabajadores de la comuna participaran en una reunión con fines electorales.

Se lava las manos

“Yo en ningún momento he tenido una reunión con el candidato Arnoldo Mallma”, afirmó Cuba al ser consultado sobre los hechos. Según su versión, aquella noche mantenía una agenda propia con alcaldes de distintas organizaciones políticas y el candidato desarrollaba actividades independientes. Sin embargo, el burgomaestre reconoció que coincidió con Mallma y lo saludó en las afueras del inmueble.

“Mi espíritu siempre es el diplomático, de saludar a todo mundo”, sostuvo, al justificar el contacto con el aspirante electoral.

Cuando se le preguntó por William Rivera Contreras, quien habría trabajado anteriormente con el alcalde y aparece vinculado al desplazamiento del candidato hasta la vivienda, Cuba aclaró que el hombre ya no trabaja para él pues renunció para postular a Quilcas. También negó que Mallma hubiera sido invitado a reunirse con él.

“Tenía una agenda propia y vino para reunirse con otra persona, pero le corresponde a ella aclarar”, indicó.

Reuniones en vivienda privada

“Ha sido un espacio privado”, insistió el alcalde, quien reconoció que utiliza el inmueble como punto de encuentro para reuniones de diversa índole, incluidas actividades relacionadas con su función pública.

Añadió que no puede realizar encuentros como candidato en establecimientos públicos debido a las restricciones legales.

No obstante, durante la entrevista, los periodistas cuestionaron su versión al señalar que existían videos sobre el ingreso de Mallma al inmueble. Cuba respondió que cuenta con cámaras de vigilancia y pidió esclarecer lo ocurrido.

“El señor Arnoldo no ha entrado al local porque él no estaba invitado”, reiteró.

La autoridad también invocó el principio de neutralidad y aseguró que no respalda a ningún postulante.