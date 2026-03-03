La Contraloría General de la República reveló serias irregularidades en el proyecto de implementación del Vivero Forestal destinado a la reforestación en los sectores de Pomacocha, Yauli, Manuel Montero, Pachachaca y San Miguel, en la región Junín.

El gerente regional de Control de Junín, Víctor Lizárraga Guerra, informó en La Oroya que, según el Informe N.° 002-2026-OCI, se detectaron incumplimientos graves pese a que la inversión total del proyecto supera los S/ 3 millones 658 mil, además de S/ 30 mil adicionales destinados al expediente técnico, en un periodo de ejecución de 638 días.

Uno de los hechos más preocupantes es que el servicio específico de implementación de viveros forestales, valorizado en S/ 249,500 y contratado con Rubén Cerrón Medina, fue cancelado en su totalidad sin que se cumplieran las metas físicas establecidas.

Los auditores verificaron que la entidad recepcionó el servicio el 29 de octubre de 2025, pese a que no se respetaron las especificaciones técnicas ni los planos aprobados. Esta situación pone en riesgo la supervivencia de los plantones y la vida útil del proyecto ambiental, afectando directamente los objetivos de reforestación en la zona.

La Contraloría notificó el hallazgo al alcalde del distrito de Yauli, Wilder Panduro, quien deberá adoptar acciones preventivas y correctivas urgentes. La preocupación se agrava al conocerse que, hasta fines de febrero, la municipalidad figura entre las últimas en ejecución presupuestal, con apenas 2.6% de gasto ejecutado, equivalente a S/ 548 mil de más de S/ 23 millones asignados.

El caso no solo expone posibles responsabilidades administrativas, sino que también deja en evidencia una gestión cuestionada en un distrito que demanda obras efectivas y sostenibles, especialmente en materia ambiental.