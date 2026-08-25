Padres de familia de la I.E. Santa Isabel denunciaron diversos casos de violencia, robo y bullying que, según señalaron, se registran tanto dentro como fuera del plantel. Una madre, Juana Huamán, relató que hace dos semanas su hijo de 13 años, estudiante de primer grado, fue interceptado por escolares del Politécnico cuando bajaba por la calle.

“De sus mochilas sacaron fierro, intentaron golpearle la cabeza a mi hijito”, contó, indicando que el menor logró escapar. Otro padre aseguró que su hijo fue víctima de robo hace dos meses cuando ingresaba al colegio y cuestionó que, pese a solicitar las cámaras de seguridad para identificar al responsable, no recibió atención.

Frente a los cuestionamientos, la directora del Santa Isabel, Mabel Canorio, afirmó que el colegio viene activando los protocolos ante cada alerta o denuncia y que se trabaja con el equipo de convivencia, tutoría y la Policía. La directora señaló además que agentes policiales vienen ingresando por las tardes a las secciones donde se han reportado agresiones y que se realizan acciones de seguimiento e informes a las autoridades. Sin embargo, pidió a los padres asumir también su responsabilidad y acompañar las medidas desde casa, además de fortalecer las BAPES para vigilar los puntos donde se concentran los estudiantes.

“No lo vamos a hacer solos. Con ayuda de ustedes, cuando se les convoca, asistan”, exhortó.

Cuestiona. Por su parte, el alcalde escolar, Ohvrajym Novoa, cuestionó que las medidas se hayan intensificado recién después del fallecimiento de un estudiante y sostuvo que las grescas ya venían siendo advertidas mediante redes sociales.

“Es lamentable cómo, a pesar de que en internet se difundía todo esto, se hacía poco o nada. Y que recién el día de hoy, cuando se cobra una vida, recién también los directivos decidan hacer algo”, manifestó. El representante estudiantil también cuestionó a las familias y a la institución educativa por el control de los alumnos.

“El padre es el que lo guía y si ese alumno realmente decide superarse, vamos a ser una mejor sociedad”, afirmó, remarcando que la prevención de la violencia debe involucrar tanto a los padres como al colegio.