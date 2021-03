Debido a la falta de un chofer en el centro de salud, el alcalde del centro poblado de Colquijirca, Nicolay Berrospi, tuvo que conducir una ambulancia hasta el hospital Daniel Alcides Carrión de la ciudad de Cerro de Pasco, para salvar la vida de su esposa, quien se desangraba, luego de dar a luz a su bebé.

Sin personal

Según relató, llevó a su esposa al centro de salud de Colquijirca, donde dio a luz a un bebé; sin embargo, el proceso del parto se complicó porque la placenta no se desprendía de la pared uterina y al presentar un sangrado, la paciente tenía que ser trasladada de urgencia al hospital Carrión. En el puesto de salud le dijeron que no tenían un chofer de día, desesperado tuvo que suplicar que lo dejaran conducir la ambulancia para salvar la vida de su cónyuge.

Contó que al llegar al hospital Carrión, no quisieron atender a su esposa por el SIS y tuvo que pagar por la atención médica. “No me importa pagar, pero no me parece justo que por un tema burocrático cualquier paciente podría hasta morir. Incluso, por falta de personal, tuve que pagar a unos trabajadores de construcción civil para que me ayuden a cargar la camilla y trasladar a mi esposa hasta el ambiente para que reciba atención médica. Esto no puede quedar así, denunciaré lo ocurrido ante la Fiscalía de Prevención del Delito”, declaró.