Un operativo ejecutado por efectivos de la Policía Nacional de la Unidad de Carreteras de Paracas permitió la captura de dos presuntos integrantes de la banda criminal “los patinadores del sur chico”, banda señalada de cometer robos de mercadería a camiones en plena circulación por la carretera Panamericana Sur.

Grave delito

La intervención ocurrió en el kilómetro 237, en el sector de Santa Cruz de Villacurí, luego que los agentes detectaran un vehículo sospechoso cuyos ocupantes intentaron escapar realizando maniobras temerarias.

Los detenidos fueron identificados como Mauricio Jesús Yeren Yañez de 19 años y Juan Pablo Magallanes Huamán. Durante el registro del automóvil marca Nissan color beige, de placa AUD-183, los policías hallaron pañales para bebés y adultos (marcas Ninet, Babysec y Secos) sin documentación legal, además de una barreta y herramientas industriales. La mercadería y el vehículo están valorizados en 20 mil soles aproximadamente. Asimismo, se encontraron herramientas como barretas, llaves stilson y alicates, que serían utilizadas para perpetrar este tipo de delitos.

Según las investigaciones preliminares, la modalidad empleada por esta organización criminal consistía en seguir a camiones y vehículos de carga para abrir las puertas posteriores mientras las unidades se encontraban en movimiento y así sustraer mercadería sin que los conductores lo advirtieran. La Policía informó además que otros dos vehículos involucrados lograron darse a la fuga y actualmente son buscados por las autoridades.

Las investigaciones también revelaron que Magallanes Huamán afrontó un proceso judicial por otro caso relacionado con receptación agravada de un vehículo robado en Pisco. El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Flagrancia de Ica le dictó comparecencia con restricciones por nueve meses, junto a otros implicados, tras una intervención policial realizada en noviembre de 2025.

De acuerdo con el expediente judicial, en aquella oportunidad cinco personas fueron intervenidas mientras trasladaban en una grúa un vehículo reportado como robado. La unidad presentaba la placa doblada para evitar su identificación y los sospechosos intentaron huir al notar la presencia policial.

Las autoridades buscan además establecer si existe una red organizada dedicada al robo de mercadería y comercialización ilegal de vehículos en las provincias del sur de la región Ica.

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