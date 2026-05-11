La Fiscalía Provincial Corporativa Especializada Contra la Criminalidad Organizada de Ayacucho, en conjunto con personal policial, intervino y logró la detención de tres personas, dos varones y una mujer, identificados como J. F. R. C., el efectivo policial R. A. L. y A. L. C., presuntos integrantes de una organización criminal dedicada a los delitos de fabricación, comercialización, uso o porte ilegal de armas.

Avanza investigación

La diligencia fue dirigida por el Fiscal Adjunto Provincial Raúl Starsky Medina Flores, con el apoyo de la asistente Cristel Paola Galindo Navarro, quienes trabajaron de manera coordinada con el personal fiscal y administrativo de dicha dependencia del Ministerio Público.

En esa misma línea, durante el operativo se allanaron tres viviendas ubicadas en la provincia de Huamanga, lográndose la incautación de memorias de almacenamiento digital, equipos celulares y diversa documentación de interés para las investigaciones.

“Con este importante resultado, el Distrito Fiscal de Ayacucho reafirma su compromiso en la lucha frontal contra la criminalidad organizada, fortaleciendo las acciones orientadas a garantizar la seguridad y el orden público en beneficio de la ciudadanía” señaló la Fiscalía.

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