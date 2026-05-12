Una serie de tres accidentes de tránsito registrados en menos de una hora provocó preocupación entre conductores y vecinos de la provincia de Nasca, luego de que los hechos ocurrieran entre los kilómetros 449 y 450 de la carretera Panamericana Sur, en el distrito de Vista Alegre, en la provincia de Nasca.

Siniestro viales

El primer choque se produjo frente al ex sindicato de choferes, donde una camioneta Ford Ranger de placa BUX-939 impactó contra un Tico de placa V1S-111, dejando a una persona herida que fue trasladada al hospital Ricardo Cruzado Rivarola.

Minutos después, un segundo accidente ocurrió en el semáforo de Pangaraví, en el kilómetro 449, cuando una motocicleta lineal colisionó contra un automóvil Chevrolet Spark rojo de placa F2S-019.

El motociclista, un ciudadano colombiano, terminó tendido sobre la pista con lesiones en una de sus extremidades y tuvo que ser auxiliado por bomberos de la compañía 200 de Vista Alegre. Mientras el conductor del auto afirmó que sí encendió la direccional antes de girar hacia el sector San Carlos, el motociclista aseguró que no observó ninguna señal preventiva antes del impacto.

El tercer accidente se registró también en el kilómetro 449, a la altura del Puente Nuevo, donde un automóvil Kia Picanto de placa F2E-231 sufrió un despiste debido a aparentes fallas mecánicas en la dirección.

Durante el accidente, una de las llantas delanteras se desprendió y quedó atorada en la estructura del puente, mientras el vehículo terminó impactando contra las barandas de seguridad. A pesar del fuerte susto y los daños materiales, el conductor resultó ileso y la unidad fue retirada con apoyo de la grúa municipal.

La Policía Nacional, Serenazgo y los bomberos participaron en la atención de las emergencias y el control del tránsito vehicular en la zona, debido a la congestión generada por los accidentes. La grúa de la Municipalidad de Nasca intervino en varios de los hechos para retirar las unidades siniestradas.

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