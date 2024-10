El lunes 07 de octubre marcó la fecha límite para inscribirse en un partido político y participar en las elecciones del año 2026. En este contexto, el registro de partidos del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) revela una notable inestabilidad política en la región Junín, con varios alcaldes provinciales y distritales renunciando a las agrupaciones que los llevaron al poder en el periodo 2023-2026.

Uno de los casos más destacados es el de Edson Crisóstomo Ortega, alcalde de la provincia de Yauli-La Oroya, quien abandonó el movimiento regional Sierra y Selva Contigo Junín el 12 de agosto de este año. Otro alcalde que ha tomado una decisión similar es Dennys Cuba, alcalde de Huancayo, quien también renunció a Sierra y Selva Contigo Junín. Cuba, actualmente afiliado al partido Humanista del Perú desde finales de 2023. “No es mi interés aferrarme a ningún cargo público, por lo que no postulare en las elecciones venideras. Actualmente, estoy afiliado al partido Humanista del Perú desde fines de 2023. ‘Yo nunca he roto lazos con el partido Humanista. Sigo dentro del partido y estamos en proceso de inscripción, pero no participaremos, pues los plazos ya vencieron y no se logró la inscripción”, afirmó Dennys cuba.

César Merea Tello, alcalde de Satipo, también dejó el partido Caminemos Juntos el 9 de agosto. Su salida es parte de un patrón creciente en la región, donde la falta de fidelidad a las agrupaciones políticas originales se vuelve evidente.

A su vez, el alcalde de Jauja, Ángel Huamán Mucha, se afilió a Batalla Perú tras renunciar a Junín Renace, mientras que Walter Jiménez Jiménez, alcalde de Tarma, tomó la misma decisión y se unió a Batalla Perú, el movimiento del gobernador Zonia Cárdenas y dejo Caminemos Juntos. Lo mismo ocurrió con el de Chanchamayo Hermenegildo Navarro y el de Concepción Wilson Vidal ambos renunciaron a Sierra y Selva Contigo Junín.

La situación no se limita a las autoridades provinciales. Entre los alcaldes distritales, Julio Llallico de El Tambo también renunció a Sierra y Selva Contigo, expresando “apenas he logrado una desafiliación”, dijo.

Otro alcalde que renunció al partido que lo llevo como autoridad es el alcalde del distrito de Yauli Wilder panduro Aguilar que fue elegido por el partido polito Podemos Perú renuncio a esta agrupación política el 16 de setiembre pasado. Asimismo, Orlando Mateo Sabrozo, alcalde de Paccha, entre otros.