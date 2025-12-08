Los hospitales El Carmen y Daniel Alcides Carrión están en alerta, debido a las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, las emergencias se incrementen hasta en un 30% más, esto sumado a las celebraciones de fiestas de promoción y chocolatadas que se comparten en las instituciones educativas y hasta municipalidades.

La directora adjunta del hospital El Carmen, Angela Alvarado, manifestó que en esta época se incrementan los casos de quemaduras por pirotécnicos, atragantamiento, caídas, lesiones e intoxicación alimentaria, entre otros.

Demandó que en las chocolatadas muy concurridas por los niños, los cocineros y cocineras se laven las manos antes de cocinar, deben tener mucha higiene e inocuidad en la preparación de los alimentos.

Es necesario, el adecuado lavado de los utensilios que deben estar guardados en sitios limpios. Además hay que verificar la fecha de vencimiento del chocolate, la leche y de los panetones, que van a consumir los niños. Los alimentos deben estar debidamente almacenados, en lugares frescos y refrigerados.

Sin embargo, si ocurriera una intoxicación alimentaria, es necesario llevar a los afectados de inmediato al centro de salud más cercano para que sea estabilizado y si la situación es compleja con deshidratación moderada a severa, el paciente es referido y trasladado al hospital El Carmen. Los centros de salud que atienden emergencias, las 24 horas son el C.S. Chilca, Justicia, Paz y Vida, La Libertad y Concepción.

Atender emergencias en los niños

En el hospital materno infantil, ampliaron camas en UCI neonatal, se han incrementado camas en pediatría y en el servicio de emergencia.

En el servicio de UCI cuentan con 6 camas, en el servicio de pediatría hay 42 camas (antes tenían 34 a 36 camas) y en el servicio de emergencia hay 8 camas (2 en trauma shock).

Los padres de familia deben tomar consciencia y evitar exponer a sus hijos al peligro, no deben permitir que manipulen pirotécnicos y evitar que estén cerca de la cocina, si son pequeños, ya que pueden sufrir quemaduras por agua caliente.

Atención en el hospital Carrión

El director adjunto del hospital Carrión, Carlos Llancari, señaló que las emergencia por esta época se incrementan en un 30% para lo cual se incrementa el personal en el servicio de emergencia.

“Las emergencias aumentan en un 30% en el hospital por las fiestas”, sostuvo el director adjunto, Carlos Llancari, que recordó que el hospital Carrión, es el que más emergencias concentra en esta época del año.

Tal es así, que cuentan con médico en el servicio del triaje y en el consultorio de atención rápida, Dos médicos emergenciólogos, dos cirujanos en el servicio quirúrgico, un traumatólogo, un neurocirujano. También, se cuentan con enfermeras y técnicos asistenciales.

Entre las emergencias en las personas adultas es que se incrementan los heridos por accidentes de tránsito, quemaduras por pirotécnicos, cuando los manipulan. En adultos que fabrican estos peligrosos artefactos, como ocurrió hace unas semanas en Sicaya.

Otro problema son los pacientes con enfermedades crónicas como los que padecen diabetes e hipertensión, que se descompensan por el excesivo consumo de comida y también por la ingesta de licor, ante lo cual deben cuidarse.

Lamentó que los centros de salud en el primer nivel de atención, todavía no estén a la altura de servir como una contención ante las emergencias, como debería ser con el centro de salud La Libertad, que sigue funcionando como un centro de salud.

Los policías del Escuadrón de emergencia y las unidades de Serenazgo en Huancayo, El Tambo y Chilca, también están atentos ante las emergencias que pueda suscitarse durante estas semanas de celebraciones en la provincia de Huancayo y la región Junín.