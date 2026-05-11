Un caso sospechoso de sarampión en un niño menor de un año, reportó la Red de Salud de Jauja. El menor tenía fiebre y erupción maculo papular vesicular (sarpullido), fue atendido en consulta externa del hospital Domingo Olavegoya, donde le dieron tratamiento para los síntomas y lo enviaron para cumplir aislamiento en su domicilio por 7 días, informó la jefa de Epidemiología de la Red de Salud de Jauja, Flor Lázaro.

Luego de conocido el caso, el área de Inmunizaciones realizó el cerco epidemiológico y se envió la muestra de sangre al Instituto Nacional de Salud para que confirme o descarte, el miércoles deben llegar los resultados.

Vacunas

La Red de Salud Jauja, realizó el bloqueo vacunal en Jauja. Tal es así que un total de 9 brigadas de vacunación realizaron el recorrido por 121 manzanas alrededor del domicilio del menor sospechoso, con el objetivo de vacunar y proteger a la población y evitar la propagación de la enfermedad. En Jauja se vacunó a 34 niños con la primera dosis de SPR y 30 niños con la segunda dosis de SPR y 50 niños durante el barrido.

Los padres de familia deben permitir que las enfermeras vacunen a sus hijos y así completar el esquema de vacunación que incluye dos dosis gratuitas de la vacuna SPR (Sarampión, Paperas y Rubéola). La primera dosis al cumplir un año de edad y la segunda dosis a los 18 meses de edad. El sarampión es una enfermedad contagiosa, puede ocasionar la muerte.

Síntomas

Fiebre alta más de 38 grados, tos, congestión nasal, ojos rojos/llorosos (conjuntivitis) y un sarpullido rojo, comienza en la cara y se extiende hacia abajo.​