Tratar de vender un auto por la conocida plataforma de Marketplace de Facebook, terminó convirtiéndose en un problema y estafa para el vendedor y comprador, por la aparición de una tercera persona que se hizo pasar como la vendedora y con la otra parte como la asesora del comprador.

Yusbel Ccanto Camposano, colgó el auto Kia Cerato de placa BDC-384, por la plataforma Marketplace para su venta por cerca de 42 mil soles, menciona que primero se contactó con él, una mujer señalando que tenía un cliente interesado en comprar la unidad, la desconocida pidió más fotografías y características del vehículo.

“Me dijo que era su asesora y que estaba interesado en el vehículo, cuando el señor me dijo 27 mil soles, yo le dije que estaba loco y que el carro cuesta 42 mil soles y se fue el señor. Luego me volvió a llamar la señorita diciendo que comprarían el auto en 41,500 soles”, contó Yusbel.

Aparentemente la mujer se volvió a contactar con los interesados en comprar el vehículo, asegurándole que lo vendería a un menor precio. Tras llegar a un acuerdo, acudieron a una notaría de Chilca. Antes de firmar los documentos, el comprador hizo la transferencia de 27 mil soles a nombre Paola Rosa Cruz Lino Arrasco.

“El joven (vendedor) me dijo que depositara el dinero a nombre de la señora que me llamó, lo hice con 27 mil soles, luego me señala que no la conoce. Me llevé el carro como garantía para que me devuelva la plata”, dijo Ronald Llancan.

