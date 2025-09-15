Un adolescente de tan solo 13 años, identificado como Rey Fernando H.M., se encuentra en estado grave luego de sufrir un accidente mientras manejaba su bicicleta en el sector del puente “Las Balsas”, en Orcotuna (Concepción).

El menor fue impactado por un automóvil que posteriormente terminó despistado en un canal. Policías de Carreteras de Chupaca lo auxiliaron y lo trasladaron de emergencia a una clínica en Huancayo, donde los médicos confirmaron que presenta fractura de cráneo.

El vehículo involucrado, un automóvil de placa BNP-500, era conducido por David Torpoco Apolinario (35), quien fue detenido por la Policía para las investigaciones correspondientes. Mientras tanto, familiares y allegados del menor esperan una pronta recuperación en medio de la incertidumbre.