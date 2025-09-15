El director regional de Salud de Junín, Clifor Curipaco López. informó que a la fecha han logrado categorizar 135 establecimientos de salud, de las 443 instituciones prestadoras de servicios de salud, que al 27 de marzo del año 2025, tenían la categorización vencida.

No tienen categoría

Uno de los establecimientos que urge categorizar es el centro de salud La Libertad, a fin que obtenga la categoría de hospital como II-1 y pueda atender a la población en más especialidades, realizar cesáreas, entre otras intervenciones quirúrgicas que no se cumplen porque aún no tiene anestesiólogos y cirujanos. Tampoco se usa la sala de operaciones nueva con la que cuentan.

No puede servir de contención a los hospitales como El Carmen y Daniel Alcides Carrión, que se ven obligados a atender a los pacientes del primer nivel de atención.

Sobre ello, indicó que han presentado el plan multianual al Ministerio de Salud, para que puedan asignar mayor presupuesto, y contratar a más personal, ya que tienen una brecha de 8 millones de soles que permitiría contar con 500 servidores de salud más y obtener la categoría de hospital II-1. Sin embargo, ya se asignaron recursos para contratar personal como ginecólogos y pediatras.

Por su parte, la directora adjunta del hospital El Carmen, Angela Alvarado, señaló que es necesario que el primer nivel de atención funcione como debería y ser la contención de los hospitales especializados.

Al respecto, invocó a la población que acudan a los centros de salud más cercano, cuando tienen un problema de salud que puede ser atendido en el primer nivel de atención como infecciones respiratorias agudas, enfermedades diarreicas, partos normales, programas preventivo-promocionales, entre otras atenciones.

Los problemas

La directora adjunta del hospital El Carmen, Angela Alvarado dijo que el hospital materno infantil, también está en proceso de recategorización, para lo cual están en evaluación. Cabe mencionar, que el pésimo estado de la infraestructura de los establecimientos de salud es uno de los mayores problemas para categorizar los establecimientos de salud.

Al respecto, el director regional de Salud de Junín, Clifor Curipaco, comentó que a nivel de la región Junín se contaba con 6 millones de soles para el mantenimiento de los centros y puestos de salud, recursos que manejan las Ipress.

8millones de soles se dio para mantenimiento de las Ipress el 2025. preocupa La condición de los centros de salud que impiden su categorización. El decano del colegio médico región IV en Junín, Yoe García Aliaga pidió mayor celeridad en la categorización.