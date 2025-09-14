En plena emergencia, los trabajos de desfogue de la laguna Tragadero o Chocón, en el paraje Millpum, anexo Tragadero del distrito de Marco (Jauja), quedaron paralizados este fin de semana debido a la falta de combustible, lo que generó preocupación entre las autoridades y la comunidad.

Según informó el subprefecto distrital Jherson Briceño, el Gobierno Regional de Junín trasladó hasta la zona una serie de equipos: una compresora de aire, un generador eléctrico, mangas para conducción de agua, una draga para remover lodo sedimentado, un camión grúa y un cargador frontal para la apertura de trochas. Sin embargo, las máquinas solo trabajaron dos días y luego quedaron inoperativas.

A pesar del corto tiempo de funcionamiento, se logró que el nivel de agua de la laguna descendiera en 50 centímetros, aunque todavía resta reducir cerca de 7 metros para alcanzar un nivel seguro.

El presidente de la comunidad campesina de Tragadero, Nil Huamán Valenzuela, expresó su malestar: “Nuestra comunidad está encargada de la custodia de estas máquinas, pero hoy sábado no funcionaron. Las autoridades regionales prometieron que no faltaría nada, y ya comenzaron a aparecer falencias”.

La suspensión de los trabajos en fin de semana contradice el carácter de emergencia declarado en la zona, donde se esperaba una operación continua sin interrupciones. La población exige que el Gobierno Regional garantice el abastecimiento de combustible y la presencia de personal técnico para retomar de inmediato las labores.