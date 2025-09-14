Huancayo: Tasa de desempleo afecta más a las mujeres

El Ministerio de Educación (Minedu) ha transferido un total de 5 millones 729 mil 31 soles al Gobierno Regional de Junín para financiar el pago de remuneraciones diferenciales a 1,234 docentes que ascendieron de escala magisterial en el presente año fiscal.

Esta transferencia, aprobada mediante el Decreto Supremo N.º 174-2025-EF, forma parte de una asignación nacional de más de 94 millones de soles destinada a beneficiar a cerca de 20,000 docentes en todo el país que lograron acceder a una escala superior dentro de la Carrera Pública Magisterial.

Junín se encuentra entre las seis regiones con mayor cantidad de maestros ascendidos, junto con Cajamarca, Puno, La Libertad, Piura y Cusco.

La distribución del presupuesto en la región Junín abarca a las diferentes Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL), siendo Huancayo la que recibió la mayor asignación con 1 millón 997 mil 397 soles. Le siguen la UGEL Jauja con 556 mil 135 soles, Tarma con 527 mil 17 soles, Chanchamayo con 426 mil 857 soles, Chupaca con 406 mil 472 soles, Satipo con 404 mil 148 soles y Concepción con 343 mil 580 soles. f

Asimismo, la UGEL Yauli - La Oroya recibió 287 mil 675 soles, Pangoa 269 mil 619 soles, Pichanaki 242 mil 255 soles, la provincia de Junín 216 mil 629 soles y, finalmente, Río Tambo con 39 mil 601 soles. Además, la Dirección Regional de Educación Junín recibió un presupuesto de 11 mil 646 soles destinados a fines administrativos.