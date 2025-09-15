El segundo despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Satipo, ha dispuesto la apertura de una investigación preliminar por 60 días, contra el procurador y once regidores de la Municipalidad Provincial de Satipo, por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de omisión y demora de actos funcionales.

Mediante la Disposición Fiscal N° 01-2025-2D-1FPPC-SATIPO-MP-FN, se inició formalmente la investigación contra Luis Felipe Acuña Girón, procurador municipal, y los regidores Jhony Campos Montes, Vanessa Guadalupe Mendoza Vargas, Jim Terry Rojas Velásquez, Inez Vilma Pichuca Quinchoker, Walter Surichaqui Godoy, Rosa Mercedes Cárdenas Morán, Milton Lucio Cahuana Contreras, Rolando Laureano Figueroa, David Beizario Ruiz Cano Maldonado, Jeimy Mimía Bravo Medrano y César Orlando Díaz Pirca.

El caso se originó tras un informe difundido por medios locales el pasado 11 de septiembre, donde se denunció que la comuna habría adquirido 15,016 galones de Diésel B5-S50 a un precio de S/ 19.80 por galón, sumando un gasto total de S/ 297,316.80. Sin embargo, no existe pronunciamiento alguno por parte de los regidores ni del procurador municipal respecto a esta transacción ni sobre otras posibles adquisiciones similares, lo que motivó la acción del Ministerio Público.