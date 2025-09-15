La Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) advirtió posibles irregularidades en una carta fianza emitida por la Cooperativa Parroquia San Lorenzo, por un monto de S/ 14.9 millones, para respaldar la obra de mejoramiento del colegio Politécnico Regional del Centro, en el distrito de El Tambo, Huancayo.

Según la SBS, la cooperativa solo podría emitir garantías por un monto estimado de S/ 286 mil, de acuerdo con su patrimonio reportado al 30 de septiembre de 2024.

Además, no cuenta con una clasificación de riesgo “B” o superior, requisito obligatorio para participar en contrataciones públicas.

La carta fianza también habría sido firmada por un solo funcionario, lo cual no cumple con la normativa de cooperativas. Ante estos hechos, el congresista Edgard Reymundo solicitó la intervención del Ministerio Público y la Contraloría.