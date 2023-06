Después de nueve días falleció la niña Berenice, a quien el pasado 14 de junio le cayó una estructura metálica en el patio de su institución educativa Señor de los Milagros, en Huancán. “Yo me despedí de ella, ayer (jueves) la vi más grave que los anteriores días, aun así no me imaginé que me iba a dejar. Me duele tanto, me deja un dolor inmenso en mi corazón y un vacío en mi vida”, comentó entre sollozos la madre de Berenice, Alicia Huayre.

Doloroso

Ayer, el director del hospital El Carmen, Luis Porras, confirmó que la menor falleció a las 6:25 a. m., en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos. Berenice tenía varias fracturas en su cráneo, en la parte frontal y en los huesos del rostro. “Se quería trasladarla a los hospitales de Lima, pero hubo negativa. Con la intervención del gobernador, se consiguió una cama, pero no la trasladamos porque su condición era reservada y muy peligrosa”, señaló.

Cabe precisar, que días antes, la menor había sido estabilizada luego de una operación de craneotomía, que permitió controlar la hipertensión endocraneana.

Alicia Huayre, pidió apoyo económico para trasladar el cuerpo de su hija a Chonta, en Paurcabamba (Huancavelica). “Agradezco a los médicos, yo sabía que mi hija tenía el cráneo destrozado, a pesar de ello, ellos me dijeron que lucharían hasta las últimas para salvar su vida. Sé que lo intentaron. El lado legal se procederá con los abogados”, finalizó.

