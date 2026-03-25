El precio alto del diésel, sigue generando conflictos en la sociedad huancaína. Los usuarios de la Cooperativa Santa Isabel, en Huancayo, bloquean el paso de los vehículos de la empresa Petra, de categoría M3, por el incremento de los pasajes hasta en S/0.30, mientras que los hombres del volante alegan que no pueden seguir trabajando con la misma tarifa por el alza de los combustibles.

Los dirigentes de la Cooperativa Santa Isabel, exigen que el precio de pasajes se mantenga en S/1.00 por el trayecto que recorren.

“Solo estamos yendo un kilómetro o menos y no pueden subir el pasaje. Si Petra no quiere ceder, exigimos que se declare ruta libre para que ingrese otra empresa”, dijeron.

El gerente de Tránsito y Transportes de la Municipalidad Provincial de Huancayo (MPH), Jorge Quispe, detalló que es inviable ese pedido.

“Ruta libre no puede suceder, como municipalidad estamos buscando una solución entre vecinos y transportistas”, señaló el edil.

Por su parte, el gerente de Petra, Modesto Vila, informó que no se puede seguir manteniendo la misma tarifa por el alza del combustible.

“Al día se invierte S/200 para combustible, debemos pagar chofer, ayudante, las comidas del día, además cualquier desperfecto que acumulan S/400. Solo estamos queriendo adecuar la tarifa, porque a pesar de estar S/1.50, cobrábamos S/1.00, pero eso ya no alcanza”, detalló el transportista.